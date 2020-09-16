Tekirdağ'da doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce, Zabıta Müdürü Ferhat Kaanoğlu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Kazak Gölü ormanlık alanında yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda tüm dünyada 18 yıldır etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Sağlıklı yaşamın iki olmazsa olmazı bulunduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Birisi sağlıklı çevre, diğeri sağlıklı beden. Bu etkinliğin amacı da araçsız bir yaşamı hedefleyip, bu bağlamda insanları duyarlı olmaya davet etmek. Etkinliklerimize bugün doğa yürüyüşü ile başlayacağız. Hafta boyunca sabah yürüyüşleri, dağ bisikleti yarışı, şehir bisikleti turu olacak. 22 Eylül günü de İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi'ni trafiğe kapatarak yaya, bisiklet ve paten yapacak vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz. Yine 22 Eylül'de Otomobilsiz Kent Günü kutlaması kapsamında da tüm belediye personelimizin belediyeye araçsız, yürüyerek veya bisikletle gelmesini arzuluyoruz."