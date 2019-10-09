Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da doğal gaz bulunması
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da doğal gaz bulunması

Tekirdağ'da doğal gaz bulunması

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait Kazak Gölü sahasında gaz üretimi başladı.

Tekirdağ'da doğal gaz bulunması, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait Kazak Gölü sahasında gaz üretimi başladı.

Doğal gaz üretim sahasındaki çalışmalar neticesinde ilk doğal gaz ateşi yandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazak Gölü sahasının ilçedeki ikinci rezerv arama yeri olduğunu belirtti.

Kapaklı'da 3 farklı noktada doğal gaz arama çalışması yapıldığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Kazak Gölü'nün Saray istikametinde bir alanda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile yaklaşık 3-4 aylık bir çalışmanın neticesinde bir yer tespit ettik. Belediye olarak ruhsatını aldık. 5 yıl içerisinde o bölgede sondajla sıcak su çıkarabilirsek bölgemize zenginlik katar. Bu, esnafımıza, inşaat sektörüne turizme önemli katkı verir. Belediye olarak kendi yerimizde sıcak su çıkarabilirsek, bir de ormanlık alanda olursa, ilçemize katma değer katar."

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şizofreni hastası zanlı, karakolda bıçakla saldırdığı polis memurunu göğsünden yaraladı
YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı Kapaklı'da zengin doğal gaz rezervi bulundu Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları tarihteki katliamlara ilişkin fotoğrafları kullanarak manipülasyona başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 20:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da doğal gaz bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]