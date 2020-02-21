Tekirdağ'da doğal gaz kuyusunda yangın: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde bulunan doğal gaz kuyusunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde bulunan doğal gaz kuyusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 112 Komuta Kontrol merkezinden gelen bir ihbarla doğal gaz kuyusunda, bakım çalışmaları yapılırken tuzlu su deposunda bulunan kaçağın tamiri sırasında önceden depo üstünde kalan yağ birikintilerin alev almasıyla yangın çıktı. Yangına ilk önce çalışanlar müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Söndürme sırasında İhsan Tünar isimli işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçi kontrol amacıyla ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ