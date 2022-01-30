Tekirdağ'da "Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" hizmete girdi - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından yapımı tamamlanan Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, törenle açıldı.

Açılış töreninde TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile ilgili teknik bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı konuşmada, açılışı yapılan tesislerin Süleymanpaşa'da deniz temizliği konusunda önemli çalışmalar olduğunu söyledi.

Tesislerin Namık Kemal Mahallesi'nden Yenice Mahallesi'ne uzanan iki havzaya hizmet vereceğini belirten Albayrak, "Doğu Atık Su Arıtma Tesisi birinci kademede günde ortalama 3 bin 960 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olup, ikinci kademe yapıları ile 6 bin metreküp suyu arıtacak kapasiteye ulaşacak şekilde tasarlanmıştır. Bu arıtma işlemleri sonucunda sudan zararlı kimyasalların, mikroorganizmaların giderimi yapılmakta ve Marmara Denizi'ne kirli suyun karışması engellenmektedir." dedi.

Törende CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve İller Bankası Bölge Müdürü Ferit Yüksel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesi ile tesisin açılışı yapıldı.

Daha sonra Albayrak ve protokol üyeleri tesisin idare binasını gezerek yetkililerden çalışma sistemi ile ilgili bilgi aldı.