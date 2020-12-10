Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada - Son Dakika

Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada

10.12.2020 14:49

Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada Saldırgandan korunmak için kendini odaya kilitlemiş Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doktora tehdit ve hakaret anları kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada

Saldırgandan korunmak için kendini odaya kilitlemiş

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doktora tehdit ve hakaret anları kameraya yansıdı. Doktorun saldırgandan korunmak için kendini odaya kilitlediği öğrenildi.

Olay, Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre tedavi olmak için hastaneye gelen bir hasta, başka bir hastanın muayenesi sırasında odaya girmek istedi. Bunun üzerine içeride hastasını muayene eden Doktor Berkay Yücel, içeri girmek isteyen hastaya sırasını beklemesi gerektiğini söyledi. Doktorun uyarısı sonrası sinirlenen hasta duruma tepki göstererek, doktora çeşitli tehdit ve hakaretlerde bulundu. Zaman zaman doktora saldırmaya çalışan saldırgan hastaya güvenlik birimleri ve çevrede bulunan vatandaşlar engel olmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kameralarına da yansırken, Dr. Berkay Yücel, saldırgan hastanın kendisine vurmaya çalıştığını ifade etti.

Kendini polikliniğe kilitlemiş

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Asistan Doktoru Berkay Yücel gazetecilere yaptığı açıklamada, "Randevusuz hastalara yardımcı olmak için hastaları alıyordum. O sırada muayene ettiğim bir hasta vardı. Kapı çaldı içeriye tanımadığım ismini sonradan öğrendiğim bir beyefendi girdi. 'Yatacağım benden kan alacaksın. Yatışımı yapacaksın' gibi sert cümleler sarf edince, ben de içeride hastam olduğunu, sırasını beklemesi gerektiğini kibar bir şekilde anlattım. Bunun üzerine olaylar videoda göründüğü gibi bir hal aldı. Olay yargıya intikal etti. Ben gerekli adli süreç için polise ifademi de verdim. Kendisi dışarıya çıktıktan sonra koşarak tekrar içeriye girmeye çalıştı, vurmaya çalıştı. O sırada bir hasta yakını araya girdi. Daha sonra özel güvenlik birimleri araya girdi. 4-5 kişi zor zapt etti. Onu alıp götürdüler. Ben de kendimi polikliniğe kilitledim. Ben de bir saldırı şiddetinin mağduru oldum maalesef" dedi.

"Pandemi süreci bizim için çok zorlu geçiyor"

Yücel konuşmasının devamında, "Pandemi süreci bizim için çok zorlu geçiyor. Bu süreçte randevu sayılarımızı düşürüp, ona rağmen randevusuz hasta bakmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmak istediğimiz hasta geliyor. Ama aradan böyle maalesef bilinçsizce davranan vatandaşlar çıkıyor. Biz zaten kendisini tedavi edeceğimiz, belki de ameliyat edeceğimiz bir hastaydı. Kötü bir olay yaşadık. Fiziksel bir temas olmadan bitirmeyi başardık" diye konuştu.

Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada
Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada
Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada
Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Hakaret, Doktora, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakaret kamerada - Son Dakika


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