Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Tekirdağ'da döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında fabrikada maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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