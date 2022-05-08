Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

08.05.2022 15:15
Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'da döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında fabrikada maddi hasar oluştu.

Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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