Tekirdağ'da Dolandırıcılık İddiası
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ayarı düşük altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde ayarı düşük altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, B.Y, M.İ. ve M.Ş, 350 gram ağırlığındaki altını satmak için Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuyu geldi.
Kuyumcunun altınların ayarının düşük olduğunu tespit etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:36 Kaynak: AA
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