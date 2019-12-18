Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
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Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir markette çalışan kasiyeri dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir markette çalışan kasiyeri dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yapan E.K, kasiyere 200 lira verdikten sonra, el çabukluğu yaparak 100 lirasını tekrar cebine koydu.

Kasiyere 200 lira verdiğini iddia eden şüpheli kasadan 100 lira daha alarak marketten uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan kasiyer, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliği tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.K, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çerkezmüsellim, Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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