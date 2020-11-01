Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte altınlarla bir kişiyi bin 850 lira dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri İ.D'nin, satın aldığı altınların sahte çıktığını söyleyerek dolandırıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucu şüpheliler C.T. A.S. ve E.A durdurulan bir araçta yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 9 adet imitasyon altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.