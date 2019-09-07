Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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Tekirdağ'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

4 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde devlet büyüklerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde devlet büyüklerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devlet büyüklerinin ismini kullanarak, vatandaşları devletle olan işlerini halledeceği vaadiyle dolandırdığı iddia edilen F.İ.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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