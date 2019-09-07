Tekirdağ'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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Süleymanpaşa ilçesinde devlet büyüklerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:14 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde devlet büyüklerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devlet büyüklerinin ismini kullanarak, vatandaşları devletle olan işlerini halledeceği vaadiyle dolandırdığı iddia edilen F.İ.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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