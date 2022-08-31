Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı

31.08.2022 15:55

Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanağa bırakırken, yağış sonrası su baskınları yaşandı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı bölgede su baskınları nedeniyle tahliye çalışması başlatıldı. Sağanak sırasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi. İşte skandal o skandal görüntüler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı. Bazı sokaklar ise adeta dereye dönüştü. Yağışa teslim olan sokaklarda bulunan araçlar yarıya kadar suların içerisinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından su tahliye işlemi başlatıldı. Sağanak sırasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.

İşte bölgeden kareler:

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü
Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü
Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü
Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü
Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü
Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü
YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Şarköy, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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