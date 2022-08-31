Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

31.08.2022 11:36

Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji Genel müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duvar diplerinde ve tentenin altında yağmurun geçmesini beklerken, kimi vatandaşlar da kaçacak yer aradı.

Şiddetli yağış sebebiyle trafikteki sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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