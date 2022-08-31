Meteoroloji Genel müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duvar diplerinde ve tentenin altında yağmurun geçmesini beklerken, kimi vatandaşlar da kaçacak yer aradı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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