Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Dorse Hırsızlığına 1 Tutuklama

Tekirdağ'da Dorse Hırsızlığına 1 Tutuklama

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, park halindeki 4 TIR'ın dorsesini çalan 2 kişi, MOBESE kameralarından kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.

Tekirdağ'da Dorse Hırsızlığına 1 Tutuklama, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, park halindeki 4 TIR'ın dorsesini çalan 2 kişi, MOBESE kameralarından kimlikleri tespit edilerek, yakalandı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişiden S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kamyoncular Kooperatifi'nin garajında meydana geldi. Park halindeki 4 TIR'ın dorsesi, 2 kişi tarafından çekicilerle 2 seferde çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu hırsızlık şüphelilerinin S.Y. (49) ve İ.P. (52) olduğu belirlendi. Polis operasyonuyla İstanbul'da yakalanan 2 kişi, Marmara Ereğlisi'ne getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Y. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:16 Kaynak: DHA

Polis, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Güncel
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