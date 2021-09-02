Tekirdağ'da drone destekli eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da drone destekli eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde 14 hedefe yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Marmaraereğlisi İlçesinde de 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Narkotik, Kom, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla Tekirdağ'ın Saray İlçesi Ayaz paşa Mahallesinde Bulunan 14 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 48 adet av tüfeği fişeği, 9 adet 9mm tabanca fişeği, bin 848 adet symra ibareli(Yeşil Reçeteye Tabi) uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilerek 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Hırsızlık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan aranan 5 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adli ve idari işlem yapılmak üzere toplam 12 şahıs gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi'nde de 2 kişi yakalandı

Marmaraereğlisi ilçesinde de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahsın adresinde yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet Kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet 9mm fişek, 10 adet 7.65 fişek, 10 adet kurusıkı fişeği, 7.5 gram metamfetamin maddesi, 1.4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.