Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İskele Kavşağında gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüleri drone ile tespit edip durdurdu.

Uygulamada, sürücü ve araç belgelerinin kontrolü de yapıldı. Denetimde, sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Drone destekli trafik denetimlerinin şehrin farklı noktalarında da gerçekleştirileceği belirtildi.