Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

24.02.2022 13:17
Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ- İstanbul kara yolunda trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama yapanları tespit ediyor.

Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit edip durdurdu.

Uygulamada, sürücü ve araç belgelerinin kontrolü de yapıldı.

Drone destekli trafik denetimlerinin şehrin farklı noktalarında da gerçekleştirileceği belirtildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, İstanbul, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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