Tekirdağ'da drone destekli trafik uygulaması

Tekirdağ'da drone destekli trafik uygulamasında, 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kapaklı ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla drone destekli havadan denetim yapıldı.



Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamada, hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçme gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere işlem yapıldı.

Uygulamada, 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza yazıldı.

Denetimlerin kentin çeşitli noktalarında devam edeceği belirtildi.