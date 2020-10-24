Tekirdağ'da drone destekli uygulamada 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde drone destekli uygulamalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu, Karadeniz ve TOKİ mahalleleri ile Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Ekiplerce, drone kullanılarak yapılan uygulamada önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, mermiler ve şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Aralarında biri hakkında dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.