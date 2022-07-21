Alınan bilgiye göre, bir düğün yemeğinden dönen otomobillerin oluşturduğu konvoy, Susuzmüsellim Mahallesi'nde kaza yaptı.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü - Son Dakika

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