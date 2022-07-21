Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü

21.07.2022 12:57
Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir düğün yemeğinden dönen otomobillerin oluşturduğu konvoy, Susuzmüsellim Mahallesi'nde kaza yaptı.

Beş otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan B.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 5 kişi Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü - Son Dakika
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