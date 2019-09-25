Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da "dumansız araçlar" uygulaması
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Tekirdağ'da "dumansız araçlar" uygulaması

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da

Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy- Çorlu yolunda yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, araçlarında sigara içen ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Çerkezköy, Çorlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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