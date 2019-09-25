Tekirdağ'da "dumansız araçlar" uygulaması
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Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:12 Kaynak: AA
Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy- Çorlu yolunda yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.
Şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, araçlarında sigara içen ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de cezai işlem uyguladı.
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