Tekirdağ'da "Dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Dumansız hava sahası' denetimleri yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da "Dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı.

Tekirdağ'da

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve sağlık personelinin katıldığı denetimlerde ilçede bazı işletmeler denetlendi.

Tütün ve tütün mamullerinin usule aykırı şekilde kullanılan işletmelere para cezaları uygulandı.

Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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