Tekirdağ'da duvardan düşen çocuk hayatını kaybetti
30 dakika önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynarken çıktığı duvardan düşen çocuk öldü.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:58 Kaynak: AA
'ın Ergene
ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynarken çıktığı duvardan düşen çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Hazerfen Sokağı'ndaki evlerinin bahçesinde oyun oynarken bahçe duvarının üzerine çıkan bir buçuk yaşındaki Ömer Zengin, 2 metre yükseklikten yere düştü.
Olayı gören etraftakiler, küçük çocuğu bir otomobille sağlık ocağına götürdü.
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'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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