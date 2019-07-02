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Tekirdağ'da duvardan düşen çocuk hayatını kaybetti

30 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynarken çıktığı duvardan düşen çocuk öldü.

Tekirdağ'da duvardan düşen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evlerinin bahçesinde oyun oynarken çıktığı duvardan düşen çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Hazerfen Sokağı'ndaki evlerinin bahçesinde oyun oynarken bahçe duvarının üzerine çıkan bir buçuk yaşındaki Ömer Zengin, 2 metre yükseklikten yere düştü.
Olayı gören etraftakiler, küçük çocuğu bir otomobille sağlık ocağına götürdü.
Sağlık ocağından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:58 Kaynak: AA
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