Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı kullanılan 9 cep telefonu, fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dokümanlar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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