Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

04.09.2022 10:44
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çerkezköy ilçesinde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı kullanılan 9 cep telefonu, fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dokümanlar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Operasyonda M.H.K, E.A.M. ile M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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