Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde yürütülen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında, Tekirdağ İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen yaz kampında öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hafızlık yarışması kız kategorisinde birinci Çorlu Şehit Ali Alıtkan Kur'an Kursu öğrencisi Esmaülhüsna Akkaya, erkek öğrenci kategorisinde, Çorlu Hamidiye Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Mert Akbaş birinci oldu.

Kaynak: AA

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