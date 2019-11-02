Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddiasıyla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar esrar, Hint keneviri, eroin, uyuşturucu hap, tabanca, tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 720 lira ele geçirildi.

Operasyonda H.B, A.U, Y.E, F.G, H.S, H.P. ve H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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