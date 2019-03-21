Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonları
47 dakika önce
Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 122 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ
'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 122 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ Jandarma
Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, son bir haftada Pakistan
, Afganistan
, Özbekistan
, İran
, Cezayir
, Bangladeş
, Hindistan
ve Nepal
uyruklu 122 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bu arada göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:21 Kaynak: AA
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