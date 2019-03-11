Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına gitmeyi planlayan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına gitmeyi planlayan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alaybey
Mahallesi'ndeki uygulama noktasında kontrollerinin sürdüren Malkara Jandarma
Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 AJT 33 ve 34 HIM 73 plakalı otomobilleri durdurdu. Ekipler araçlar içerisinde yaptıkları aramada 3'ü Pakistan
3'ü Bangladeş
uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Öte yandan jandarma ekipleri düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen A.A, F.Y, E.T ve E.D'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:11 Kaynak: AA
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