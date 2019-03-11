Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına gitmeyi planlayan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına gitmeyi planlayan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi'ndeki uygulama noktasında kontrollerinin sürdüren Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 AJT 33 ve 34 HIM 73 plakalı otomobilleri durdurdu. Ekipler araçlar içerisinde yaptıkları aramada 3'ü Pakistan 3'ü Bangladeş uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.


Öte yandan jandarma ekipleri düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen A.A, F.Y, E.T ve E.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Alaybey, Jandarma, Malkara, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarlasını Sürüp Evine Dönüyordu, Yolda Feci Şekilde Can Verdi Bakan Kurum Tarih Verdi: Depozito Uygulamasına Geçeceğiz, Şişe Verip Gofret Alacağız

Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:12:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]