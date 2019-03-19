Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasa dışı yoldan Avrupa'ya geçme hazırlığındaki 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasa dışı yoldan Avrupa'ya geçme hazırlığındaki 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul - Edirne E-80 kara yolunda yaptığı uygulamada şüphe üzerine M. Çakmak idaresindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde, üzerlerinde tanıtıcı kimlik çıkmayan Fas, Bangladeş uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Sürücü M. Çakmak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:18 Kaynak: AA

Çerkezköy, Avrupa, Tekirdağ, Güncel
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