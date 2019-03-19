Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasa dışı yoldan Avrupa'ya geçme hazırlığındaki 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasa dışı yoldan Avrupa'ya geçme hazırlığındaki 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul - Edirne E-80 kara yolunda yaptığı uygulamada şüphe üzerine M. Çakmak idaresindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde, üzerlerinde tanıtıcı kimlik çıkmayan Fas, Bangladeş uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Sürücü M. Çakmak gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:18 Kaynak: AA
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