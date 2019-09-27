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Tekirdağ'da eğitime deprem engeli: Okullar tatil

2 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi.

Tekirdağ'da eğitime deprem engeli: Okullar tatil, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi.


İstanbul'un Silivri İlçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla, Marmaraereğilisi Kaymakamlığınca ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi, İstanbul, Tekirdağ, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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