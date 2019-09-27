Tekirdağ'da eğitime deprem engeli: Okullar tatil
2 saat önce
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi.
İstanbul'un Silivri İlçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla, Marmaraereğilisi Kaymakamlığınca ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak İstanbul depremini hisseden Mehmet Ali Erbil: Tek başıma kalkamadığım için yattım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473 Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu