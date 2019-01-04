Tekirdağ'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Malkara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime 4 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.
Öte yandan kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.
Trafikte zaman zaman aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar
yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:11 Kaynak: AA
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