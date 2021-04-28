Tekirdağ'da eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Tekirdağ'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan eğlence mekanındaki 43 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

Polis, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanında bulunan 43 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 135 bin lira ceza yazdı.

Kimlik kontrollerinde bir kişinin parada sahtecilik, bir kişinin de basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

İş yerinde çalışan kişilerin kimlik bildirimlerinin yapılmadığı ve canlı müzik ruhsatının olmadığı belirlenerek tutanak hazırlandı.