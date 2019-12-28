Tekirdağ'da eğlence mekanları denetlendi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde eğlence mekanlarında polis tarafından yapılan denetimlerde 101 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde 24 ekip ve 96 personel ile sahte, kaçak alkollü içki satışı ve açık vaziyette içki sunumu yapan eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.

Eğlence mekanlarında yapılan aramalarda 101 şişe sahte içki ele geçirildi, 369 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Kaçak içki satışıyla ilgili 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.