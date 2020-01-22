Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü aydınlatma direğine çarptı

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü aydınlatma direğine çarptı, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki E.E.'nin kullandığı 34 NE 7596 plakalı otomobil, Çerkezköy- Kapaklı yolunda önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu otomobilde hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları kontrollerde ehliyetsiz olduğunu belirledikleri sürücüye para cezası uyguladı.

Çerkezköy, Kapaklı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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