Tekirdağ'da "ekmek israfının önlenmesi" semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'ekmek israfının önlenmesi' semineri düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da "ekmek israfının önlenmesi" semineri düzenlendi

6 saat önce

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "ekmek israfının önlenmesi" semineri düzenlendi.

Tekirdağ'da

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "ekmek israfının önlenmesi" semineri düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman, mühendis Şirin Aydın ve veteriner hekim Serhat Erdoğan tarafından seminer verildi.

Seminerde ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.

İsraf edilen ekmeklerin parasal değeri ile okul, hastane, yol, fabrika inşa edilebileceği aktarılan seminere öğrenciler ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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