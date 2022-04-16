El freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika
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El freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı

16.04.2022 12:56

Çorlu ilçesinde el freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorlu ilçesinde el freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemalettin Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket etmeye başladı.

Az ilerideki kaldırıma çarpan otomobili, bir iş yeri sahibinin durdurmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin ayak parmakları üzerinden geçmesi üzerine hafif yaralanan C.T. olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince tedavi edildi.

El freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı
El freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı
El freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: El freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika
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