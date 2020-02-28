Tekirdağ'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılarak zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılarak zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.


Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada ölçü almak için çatıya çıkan Orhan Polat (29), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Dengesini kaybeden ve zemine düşen Polat yaralandı.

Polat, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayrabolu, Tekirdağ, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:39:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]