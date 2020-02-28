Tekirdağ'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Tekirdağ'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
6 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılarak zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:48 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılarak zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada ölçü almak için çatıya çıkan Orhan Polat (29), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Dengesini kaybeden ve zemine düşen Polat yaralandı.
Polat, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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