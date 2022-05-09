Tekirdağ'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

09.05.2022 13:45
Tekirdağ'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde elektrik direğinde 1 saat mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde elektrik direğinde 1 saat mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.

Topağaç Mahallesi'nde bir elektrik direğine tırmanan kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, hayvanın tırmandığı direğe platform aracının sepetini uzattı.

Direkten indirilen kedi sokağa bırakıldı.

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Tekirdağ, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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