Tekirdağ'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde elektrik direğinde 1 saat mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.
Topağaç Mahallesi'nde bir elektrik direğine tırmanan kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, hayvanın tırmandığı direğe platform aracının sepetini uzattı.
Direkten indirilen kedi sokağa bırakıldı.
Kaynak: AA
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