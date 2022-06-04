Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

04.06.2022 20:26
Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik tellerinin yenilemesi sırasında direkle birlikte yere düşen işçi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik tellerinin yenilemesi sırasında direkle birlikte yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Malkara ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık çevresinde bulunan elektrik tellerinin yenilenmesi sırasında 36 yaşındaki Salih Topuz'un üzerinde bulunduğu demir direğin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı. Olay yerine çağırılan Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Topuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı şahsın sağlık durumunun ağır olduğu, omuzunda ve dizlerinden yaralandığı, direğin ise alt kısmının deforme olduğundan dolayı devrildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı
Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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