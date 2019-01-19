Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Elektrik Trafolarından Hırsızlık

Tekirdağ'da Elektrik Trafolarından Hırsızlık

35 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde, elektrik trafolarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da Elektrik Trafolarından Hırsızlık, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde, elektrik trafolarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu ve Ergene ilçelerinde yaşanan elektrik trafolarından hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobili Çorlu- İstanbul yolu Işıklar mevkinde durduran ekipler, araçta bulunan H.A, S.G, E.A. ve H.C'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada otomobilde yapılan aramada, elektrik arıza ekiplerinin giydiği kıyafetlerin benzerleri ile hırsızlıkta kullanılan demir kesme makası, levye, demir testere ve çok sayıda elektrik işlerinde kullanılan eldiven ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Ergene, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı

16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:00:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Elektrik Trafolarından Hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]