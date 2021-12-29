TEKİRDAĞ'DA ELLE ÇİZİM HARİTA SERGİSİ AÇILDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümü öğrencileri tarafından çizilen Tekirdağ Haritaları sergisi açıldı

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümü öğrencileri tarafından çizilen Tekirdağ Haritaları sergi haline getirildi. Fen Edebiyat Fakültesi binasında gerçekleşen serginin açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, coğrafya bölümü öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Serginin açılışında konuşan Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin, "Sergimize hoşgeldiniz, bu sergi aynı zamanda Türkiye'nin ilk coğrafya alanında yapılmış harita sergisi. Geleneksel bir yöntem dediğimiz, elle çizim yöntemi dediğimiz yöntemle bu sergiyi oluşturduk. Tabi burada emeği olan asıl öğrenci arkadaşlarımız. Sağolsunlar gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak bu haritaları ürettiler ve sunuma hazır hale getirdiler. Kendilerini canı gönülden yürekten kutluyorum" dedi.

Tamamı öğrenciler tarafından elle çizilen ve coğrafya alanında açılan ilk harita sergisi olma özelliği taşıyan sergi, yoğun ilgi gördü.