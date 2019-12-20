Tekirdağ'da emekli öğretmen cinayet iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Baykallar mevkinde Alkan Şengönül (33) ve emekli öğretmen Rafet A. (65) arasından iş yeri satışı konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rafet A, cebinden çıkardığı bıçakla Alkan Şengönül'ü yaraladı.
Alkan Şengönül, aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Rafet A, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.