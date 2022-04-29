TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI

29.04.2022 23:15

TEKİRDAĞ'da emniyet kemeri takmayan bazı sürücüler denetimlere katılan Vali Aziz Yıldırım'a yakalandı.

TEKİRDAĞ'da emniyet kemeri takmayan bazı sürücüler denetimlere katılan Vali Aziz Yıldırım'a yakalandı. Vali Yıldırım, kemer kullanmayan sürücülere ceza uygulanmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı nedeniyle sürücülere farkındalık oluşturmak amacıyla 18 ilde 'Bayramımız Kemerli Olsun' adlı uygulamaya Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım da katıldı. Denetim sırasında bazı sürücüler, Vali Yıldırım'a emniyet kemeri olmadan yakalandı. Bunun üzerine Yıldırım, emniyet kemeri kullanmayanları uyarıp, 'Hemen cezayı yazıyoruz. Emniyet kemeriniz yok, hemen takalım. Bizim derdimiz ceza yazmak değildir, amacımız kurallara uyulmasını temin etmektir. Kural sizlerin güvenliği için, park ederken bile lütfen kemerinizi çıkarmayın ne olacağı hiç belli değil. Bunlar sizin güvenliğiniz için" dedi.

Denetimlerde sürücülere ilk yardım çantası ve kırmızı düdük hediye edildi. Vali Yıldırım, 'Hepimizin bildiği gibi bugün fiilen bayram tatili başladı. Pek çok arkadaşımız bayramda sevdiklerinin yanına gitmek istiyor. Yollarda trafikte yer alıyor. Arzu ediyoruz ki bu bayram hiçbir kaza olmasın hem ilimizin sınırları içerisinde hem de bütün Türkiye'de bunu ümit ediyoruz bunun için dua ediyoruz bunun için bütün arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Hem jandarmamızla hem polisimizle fakat sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza şunları da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bütün kurallara uymamız gerekiyor ve bu kuralların tamamı yol güvenliği için yolda güvenli sürüş için vatandaşımızın gerek yolcu olanların, gerekse yol kenarlarında bulunanların güvenliği içindir. Bayramı hep beraber bayram tadın yaşayalım' dedi.(DHA)

TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLER VALİYE YAKALANDI - Son Dakika
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