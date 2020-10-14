Son dakika haberi | Tekirdağ'da emniyet sahte içkiye savaş açtı: 47 adrese operasyon

Son dakika haberler... - Tekirdağ'da emniyet sahte içkiye savaş açtı: 47 adrese operasyon Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde kaçak içkiye savaşarak açarak, 47 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonda bin 147 litre etil alkol ele geçirildi.

- Tekirdağ'da emniyet sahte içkiye savaş açtı: 47 adrese operasyon TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde kaçak içkiye savaşarak açarak, 47 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonda bin 147 litre etil alkol ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki yapımı ve satışına savaş açtı. Emniyet ekipleri kaçak ve sahte içkiye geçit vermemek için il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipler kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine 47 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, toplamda bin 107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, 218 tane kaçak içki yapımında kullanılan kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

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