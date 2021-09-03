Tekirdağ'da "en çabuk oğlak yeme yarışması" yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "en çabuk oğlak yeme yarışması" düzenlendi.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen yarışmaya 5'er kişilik 3 grup katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı 10 kilogramlık oğlağı 4 dakikada bitiren Malkara grubu kazandı. Yarışmayı kazananlara hediyeler verildi.

Yarışmacılardan Engin Eligül, yarışma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği heyecanla beklediğini belirterek, "Yarışmaya katılacağım için dünden beri yemek yemiyorum. İddialıyız, rakiplerimize şans tanımıyoruz. En kısa sürede oğlağı yiyeceğiz. Aç oturup tok kalkacağız." dedi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca da bu tür etkinliklerin üreticilerin ilgisini çektiğini ve küçükbaş hayvanlara ilgiyi artırdığını ifade etti.

11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı yarın sona erecek.