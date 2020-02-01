Tekirdağ'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu - Son Dakika

Tekirdağ'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu.

Tekirdağ'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi soyuldu.


Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak üzerinde bulunan Özel Gülenyüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin alt katındaki pencere camını aralayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, fizik odasına girdi. Duvara monte edilmiş 150 ekran LCD televizyonu yerinden söken hırsızlar, sırtlayarak kayıplara karıştı. Hırsızların, kaçarken bina girişindeki güvenlik kamerasını da başka yöne çevirdikleri belirtildi.


İlçede yaklaşık 12 yıldır bedensel ve zihinsel engelli bireylere eğitim veren okulda yaşanan hırsızlık olayı vatandaşlardan büyük tepki çekti.


Olayın ardından hırsızların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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