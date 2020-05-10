Tekirdağ'da engelli ve engelli çocuğu olan annelerin günü kutlandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da merkez Süleymanpaşa Belediyesi, Anneler Günü'nde engelli ve engelli çocuğu olan anneleri evlerinde ziyaret edip, karanfil ve hediyeler verdi.

Merkez Süleymanpaşa Belediyesi personeli, 10 Mayıs Anneler Günü'nde, engelli ve engelli çocuğu olan annelerin evlerine gidilerek karanfil ve hediye verdi. Engelli birey annesi Sevgi Karataş, 20 yaşındaki engelli oğluna bebek gibi baktığını belirterek, "Bildiğiniz bir bebek oğlum. Hamdolsun rabbime bir nefes yaşatmaya çalışıyoruz. Oğlum Fatih, Temmuzda 21 yaşında olacak. Doktorlar 20 yaşına kadar ömür biçmişlerdi ama Rabbim izin verdiği sürece inşallah daha uzun yıllarımız olur. Yıllardır çok mücadele verdik. Şimdiki imkanlarımız yoktu. 20 yıldır mücadele veriyoruz. Bunun daha 20 yıl öncesini düşünün. 200 lira para yatırmadan hastanede beyin cerrahisinden çocuk nörolojisine çıkarmadılar çocuğumuzu. Evladım için helal olsun" dedi.