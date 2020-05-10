Tekirdağ'da engelli ve engelli çocuğu olan annelere Anneler Günü kutlaması - Son Dakika

Tekirdağ'da engelli ve engelli çocuğu olan annelere Anneler Günü kutlaması

TEKİRDAĞ'da merkez Süleymanpaşa Belediyesi, Anneler Günü'nde engelli çocukların anneleri ile engelli annelerin günlerini kutlayıp, hediyeler verdi.

Tekirdağ'ı merkez Süleymanpaşa Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü'nde, engelli çocuğu olan annelere ve engelli annelerin evlerine gidilerek karanfil ve hediye verdi. Engelli birey annesi Sevgi Karataş, 18 yaşındaki engelli oğluna bebek gibi baktığını belirterek, Bildiğiniz bir bebek oğlum. Hamdolsun rabbime bir nefes yaşatmaya çalışıyoruz. Oğlum Fatih, Temmuzda 21 yaşında olacak. Doktorlar 20 yaşına kadar ömür biçmişlerdi ama Rabbim izin verdiği sürece inşallah daha uzun yıllarımız olur. Yıllardır çok mücadele verdik. Şimdiki imkanlarımız yoktu. 20 yıldır mücadele veriyoruz. Bunun daha 20 yıl öncesini düşünün. 200 lira para yatırmadan hastanede beyin cerrahisinden çocuk nörolojisine çıkarmadılar çocuğumuzu. Evladım için helal olsun dedi.

İki çocuk annesi engelli Dilber Aydın, Allah bana 2 evlat nasip etti. Çok güzel bir duygu. Zaten onlar sayesinde ayakta duruyoruz. Allah onların acı günlerini göstermesin. Allah razı olsun böyle bir günde bizi düşündükleri için kendilerine teşekkür ederim diye konuştu.