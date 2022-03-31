Tekirdağ'da "Engelsiz Cami Buluşmaları" programı düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Engelsiz Cami Buluşmaları" programı düzenlendi

31.03.2022 16:06
Tekirdağ'da "Engelsiz Cami Buluşmaları" programı düzenlendi

Tekirdağ'da Engelsiz Cami Buluşmaları etkinliği yapıldı.

Tekirdağ'da Engelsiz Cami Buluşmaları etkinliği yapıldı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Süleymanpaşa Müftülüğünce Orta Camisi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okunmasıyla başladı.

Süleymanpaşa Müftüsü Selami Sayın, burada yaptığı konuşmada, herkesin hayattaki imtihanının farklı olduğunu söyledi.

Engelli insanların diğer insanlardan farklı olmadığını ifade eden Sayın, "Engelli kişilerin durumlarından dolayı bir eksiklikleri olduğunu düşünmemesi gerekiyor. Onların eksiklikleri ahirette kendilerine avantaj olarak döner inşallah." dedi.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Murat Sarılarlı da engelliler için çeşitli etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Engelli dernekleri üyelerinin katıldığı program sonunda Süleymanpaşa Belediyesi katılımcılara ikramda bulundu.

Tekirdağ'da Engelsiz Cami Buluşmaları programı düzenlendi
Tekirdağ'da Engelsiz Cami Buluşmaları programı düzenlendi

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Kent Konseyi, Tekirdağ, Engelli, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Engelsiz Cami Buluşmaları' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Engelsiz Cami Buluşmaları" programı düzenlendi - Son Dakika
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