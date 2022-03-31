Tekirdağ'da "Engelsiz Cami Buluşmaları" programı düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da Engelsiz Cami Buluşmaları etkinliği yapıldı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Süleymanpaşa Müftülüğünce Orta Camisi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okunmasıyla başladı.

Süleymanpaşa Müftüsü Selami Sayın, burada yaptığı konuşmada, herkesin hayattaki imtihanının farklı olduğunu söyledi.

Engelli insanların diğer insanlardan farklı olmadığını ifade eden Sayın, "Engelli kişilerin durumlarından dolayı bir eksiklikleri olduğunu düşünmemesi gerekiyor. Onların eksiklikleri ahirette kendilerine avantaj olarak döner inşallah." dedi.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Murat Sarılarlı da engelliler için çeşitli etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Engelli dernekleri üyelerinin katıldığı program sonunda Süleymanpaşa Belediyesi katılımcılara ikramda bulundu.