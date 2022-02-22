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Tekirdağ'da Erdoğan'ın afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da Erdoğan'ın afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı

22.02.2022 00:36
Tekirdağ'da Erdoğan'ın afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinden sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla salındı.

Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak'ta meydana gelen olayda, Kapaklı Belediyesi'ne ait reklam panosunda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı.

ŞAHIS, SAVCININ TALİMATIYLA SALINDI

Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salındı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İsmetpaşa Mahallesi, cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Erdoğan'ın afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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