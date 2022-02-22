Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak'ta meydana gelen olayda, Kapaklı Belediyesi'ne ait reklam panosunda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da Erdoğan'ın afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika