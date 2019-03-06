Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Erkek Cesedi Bulundu

Tekirdağ'da Erkek Cesedi Bulundu

2 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Tekirdağ'da Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Yeniçiftlik Mahallesi NATO Limanı karşısındaki Tekirdağ - İstanbul kara yolu üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri tespit edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Bayram Cambaz'a (51) ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Yeniçiftlik, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel
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