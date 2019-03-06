Tekirdağ'da Erkek Cesedi Bulundu
2 saat önce
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Tekirdağ
'ın Marmaraereğlisi
ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Yeniçiftlik
Mahallesi NATO Limanı karşısındaki Tekirdağ - İstanbul
kara yolu üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri tespit edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Bayram Cambaz'a (51) ait olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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